SERIE B FEMMINILE – Addio Zannoni, al San Marino Academy il neo d.s. è F. Lanotte

La società comunica la cessione del rapporto con Ivan #Zannoni, Direttore Sportivo della nostra Prima Squadra femminile dalla stagione 2017-18. Ad Ivan, che in questi cinque anni ha apportato un contributo fattivo alla crescita del nostro movimento femminile, e che è stato tra i principali artefici delle due promozioni consecutive dalla Serie C alla Serie A, la San Marino Academy desidera esprimere il più profondi ringraziamenti per l’impegno profuso, augurandogli tutto il meglio per il prosieguo della carriera. La nuova DS sarà Francesca Lanotte, mentre nella formazione Primavera Elisa Paganelli andrà a ricoprire il ruolo di vice allenatore. A loro il nostro più grande in bocca al lupo.

Fonte: facebook San Marino Academy