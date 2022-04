Serie B, Best of the week 35a giornata: c’è Gaetano del Napoli!

Con la doppietta siglata contro il Cosenza, Gianluca Gaetano ha raggiunto le 7 reti stagionali, ma soprattutto ha permesso alla Cremonese di tornare in vetta alla classifica e continuare a sognare la promozione diretta in Serie A. Due gol, il primo di destro con tunnel al portiere, il secondo con una serie di dribbling che hanno mandato in tilt la difesa avversaria ed estasiato il pubblico di casa, ma anche e soprattutto i tifosi del Napoli che chiedono a gran voce un suo ritorno alla base e una stagione da protagonista. Basta prestiti: è ora che Gaetano dimostri il proprio valore al Napoli.

RICONOSCIMENTO – La sua super prestazione è stata premiata con l’inserimento nella Best of the week della 35a giornata di Serie B. A fargli compagnia anche due vecchie conoscenze della Serie A, Farias e Puscas.