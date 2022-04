Serie A/ Udinese-Salernitana 0-1: Scontro salvezza alla Salernitana!

Dopo un primo tempo equilibrato aUdine, ecco la sintesi del secondo tempo:

Al 59esimo, Ribery crossa per Fazio, che di testa spedisce alto. Al 71esimo, Samardzic si accentra e calcia con il sinistro, sfera alta. All’80esimo, Zeegelaar prova il tiro a giro di sinistro da dentro l’area, palla di poco alta. All’81esimo, Mikael calcia dalla distanza, con la deviazione di Pablo Marì che fa carambolare la palla sul palo. All’85esimo, Deulofeu calcia su punizione da posizione defilata, grande parata di Sepe, che respinge in corner. Al 93esimo, Ederson parte in contropiede dopo aver recuperato il pallone e serve Verdi che a tu per tu con Silvestri non sbaglia. Dopo 5 minuti di recupero è terminato il match!

Vittoria importantissima per la Salernitana, che ora possono credere realmente alla salvezza. Udinese che subisce una sconfitta all’ultimo secondo dopo un’ottima partita. Migliori in campo Verdi per la Salernitana e Deulofeu per l’Udinese.

UDINESE ( 3-5-2 ) Silvestri; Becao, Pablo Marì, Perez; Soppy ( 70′ Zeegelaar ), Arslan ( 57′ Makengo ), Jajalo ( 57′ Walace ), Samardzic, Udogie; Deulofeu, Pussetto ( 65′ Success ). All.: Cioffi

SALERNITANA ( 3-5-2 ) Sepe; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Zortea, L. Coulibaly ( 72′ Kastanos ), Bohinen, Ederson, Ranieri; Bonazzoli ( 87′ Verdi ), Ribery ( 72′ Mikael ). All.: Nicola.

Ammonizioni: 31′ Jajalo (U), 56′ Ranieri (S), 84′ Ederson (S), 86′ Bohinen (S), 89′ Pablo Marì (U), 92′ Kastanos (S), 92′ Deulofeu (U), 94′ Verdi (S)

Marcatori: 93′ Verdi (S)