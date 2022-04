PRIMAVERA 1 – Roma-Napoli 0-1, impresa storica al “Tre Fontane” degli azzurrini

Questo pomeriggio allo stadio “Tre Fontane” si è giocata per la trentesima giornata di campionato Primavera la sfida tra la Roma e il Napoli. Gli azzurrini sbloccano la gara con Ambrosino che si libera di un avversario e da pochi passi batte Mastrantonio. La partita ora cambia, visto che i ragazzi di Frustalupi giocano di rimessa, mentre i giallorossi cercano il pari. La squadra di De Rossi va vicino al pareggio con Tahirovic che coglie il palo. Nella ripresa Hysaj è provvidenziale su Cherubini che non centra la porta. Il Napoli addirittura ha la palla del raddoppio con Ambrosino, ma da pochi passi il numero 10 si fa ipnotizzare da Mastrantonio. Nel finale Idasiak respinge il tiro di Cherubini e la Roma resta in dieci per il doppio giallo ai danni di Morichelli. Un successo storico per gli azzurrini che non avevano mai vinto in casa dei giallorossi ed ora in classifica scavalcano il Lecce e sono fuori dalla zona play-out.

ROMA: Mastrantonio, Ndiaye (dal 67′ Missori), Morichelli, Vicario; Louakima (dal 60′ Cassano), Faticanti, Tahirovic (dall’81’ Pagano), Rocchetti (dal 60′ Oliveiras); Volpato; Satriano (dal 67′ Padula), Cherubini. A disp. Baldi, Del Bello, Tripi, Feratovic, Voelkerling, Di Bartolo, Keramitsis (all. De Rossi).

NAPOLI: Idasiak, Barba, Hysaj, Costanzo; D’Agostino, Vergara (dal 73′ Marchisano); Iaccarino (dall’80’ Gioielli), Saco, Acampa (dall’89’ Giannini); Ambrosino (dall’80’ Pesce), Cioffi (dal 73′ Spavone). A disp. Boffelli, De Luca, Nosegbe, Marranzino, Mercurio (all. Frustalupi).

ARBITRO: Signor Fabio Pirrotta sez. di Barcellona Pozzo di Gotto

AMMONITI: Faticanti (R), Iaccarino (N), Cassano (R), Saco (N), Gioielli (N)

ESPULSI: Morichelli (R)

