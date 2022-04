Possibile rivoluzione Juventus, potrebbe tornare una vecchia bandiera

Possibile ribaltone in vista, su tutti i fronti, in casa Juventus? La notizia è rilanciata da Sportmediaset, che parla di una rivoluzione ai vertici che sembra essere sempre più imminente. John Elkann sta infatti pensando a un cambiamento che segnerebbe un’epoca, con Andrea Agnelli e Pavel Nedved che sembrano essere i principali indiziati all’addio. Alessandro Del Piero, in questo modo, sarebbe pronto a tornare in bianconero, per iniziare una nuova avventura.

Massimiliano Allegri, tornato in estate per riportare la Juventus sul tetto d’Italia, senza successo, ha un contratto particolarmente oneroso fino al 2025 e proprio per questo motivo il suo esonero non sembra essere immaginabile, sempre che non se ne andasse Andrea Agnelli, suo primo sostenitore. Le cose potrebbero ulteriormente cambiare nel caso in cui il tecnico livornese decidesse di accettare le lusinghe del Paris Saint Germain. Con l’addio di Andrea Agnelli si aprirebbe poi anche la pista del possibile ritorno di Antonio Conte

Fonte: SportMediaset