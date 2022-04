Perinetti: “Il Var sta diventando motivo di polemiche e discussione”

“Quello di ieri è stato un grande derby, giocato a grande intensità. L’Inter lo ha fatto suo grazie alla concretezza dei suoi attaccanti e pur avendo avuto una grande reazione il Milan non è riuscito a concretizzare”. Così a Tuttomercatoweb Giorgio Perinetti commenta la partita di ieri vinta dall’Inter. “Le polemiche per il gol annullato al Milan? “Le polemiche ci accompagnano continuamente. Il VAR sta diventando motivo di divisione e discussione. Ci sono situazioni dove questo strumento aumenta i dubbi”. Chiosa dedicata alla lotta salvezza. “Sono stato travisato. Le retrocessioni non sono fatte, anzi: c’è una lotta serrata per aggiudicarsi la salvezza. Il Cagliari ha uno scontro diretto contro il Genoa e dovrà confermarsi; la Salernitana è ultima ma ha anima e spirito e affronta le partite con più serenità. Ma i giochi – conclude Perinetti – sono tutti da fare”.

da TMW