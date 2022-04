Mourinho, polemica senza fine: ritorna sul mancato rigore

Se qualcuno credeva che fosse finita nel post partita, sbagliava. Mourinho sui social è ritornato sull’ argomento e se possibile ha rincarato la dose. Oggetto del contendere il presunto rigore in favore dei giallorossi per il contatto tra Meret e Zaniolo. «Mi è piaciuto giocare allo stadio Maradona. Sono davvero orgoglioso dei miei giocatori, della mia squadra… Che bella famiglia. Mi dispiace tanto che i tifosi della Roma non abbiano avuto il permesso di venire allo stadio». Probabilmente per quanto detto sui fischietti di Napoli/Roma, verrà deferito e non sarebbe la prima volta. Secondo lui, oltre al penalty “mancano” un paio di cartellini per i napoletani e un’espulsione non decretata su Zanoli. Prima dell’ arbitro Di Bello, le sue invettive avevano colpito Pairetto, reo di non proteggere Zaniolo in campo e a cui consigliava: «Al posto di Zaniolo penserei di lasciare la Serie A. Mi sento male per lui nel vedere quello che subisce»

Il Mattino