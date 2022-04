MERCATO – Oltre a Gaetano, trattativa calda tra Napoli ed Hellas Verona

Il Napoli, in attesa di poter blindare definitivamente il posto Champions, traguardo stagionale, pensa al futuro, dove certamente non mancano le opzioni per la prossima stagione. Secondo le pagine interne de “il Mattino”, a fine stagione torneranno alla base Zerbin e Gaetano. Per il classe 2000 di Cimitile, ci sono anche concrete chance che possa restare nella rosa, per giocarsi il posto da titolare. Sempre restando alle trattative di mercato, piste molto calde con l’Hellas Verona per due calciatori. Si tratta del difensore Casale, la sorpresa dell’attuale campionato e Antonin Barak. L’ex di Udinese e Lecce da sempre piace, per la sua duttilità, perciò è una pista da tenere in considerazione. Il club azzurro pensa al presente, ma con uno sguardo al futuro.

La Redazione