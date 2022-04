Maradona Jr: “Grazie a Spalletti, Osimhen è diventato l’attaccante più dominante del campionato”

Diego Maradona Junior, figlio del grande Diego Armando, ha parlato ai microfoni de de “il Diabolico e il Divino” su New Sound Level 90FM, in particolare sottolineando l’importanza di Luciano Spalletti e del suo lavoro col Napoli. “ Siamo ancora in corsa anche se ci siamo allontanati un po’ dalla vetta. Importante per la crescita del Napoli, ci ha portato in lotta per il vertice. Osimhen è diventato l’attaccante più dominante del campionato. Napoli è una piazza dove è molto complicato avere equilibrio, in questo Roma e Napoli sono molto simili. Io penso che a Spalletti non si possa dire nulla, Spalletti ha preso una squadra disastrata e l’ha portata a giocarsi lo Scudetto fino a questo punto della stagione. Io posso solo ringraziarlo, ha dato tanto a Napoli e ha intrapreso un progetto di crescita importante. Osimhen è cambiato sotto la cura Spalletti, ad oggi per me è l’attaccante più dominante della Serie A, Lobotka anche è un giocatore completamente ricostruito e abbiamo visto lunedì quando è uscito quanto ha sofferto il Napoli”.