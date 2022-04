Maccarone: “Il Napoli deve vincerle tutte e sperare in un passo falso dell’Inter”

“Scudetto? Sono rimaste in due, il Napoli doveva vincerle tutte e sperare in un mezzo passo falso dell’Inter ma non è andata così”. Parla così l’ex attaccante, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, commentando la lotta scudetto: “Le lacrime di Insigne? È attaccato alla città, sa che andrà e avrebbe voluto lasciare un ricordo importante. Ci teneva particolarmente”.

Inter o Milan per la vittoria finale?

“Prima di Juve-Inter avrei detto Milan o Napoli. Quella vittoria ha dato fiducia ai nerazzurri. Poi non lo puoi mai stabilire… guardate cosa ha fatto il Barcellona contro il Cadice”.

Per il suo ex Empoli il girone di ritorno non è certo da ricordare.

“Quando non arrivano risultati da tanto tempo perdi un po’ la fiducia. Il girone d’andata è stato al di sopra le aspettative. Poi quando perdi entusiasmo per via dei risultati che non arrivano diventa tutto più difficile”.