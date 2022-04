M. Donati, ex calciatore: “Prima di andare via voleva dare una soddisfazione al Napoli”

Su 1 Station Radio, è intervenuto Massimo Donati, ex calciatore del Milan, attuale opinionista a Dazn:

“In campo si sentiva l’aria di delusione e rassegnazione, era percepibile. Le sue lacrime sono perché va via dopo tanti anni e sente che sta sfuggendo un sogno che voleva regalare alla gente di Napoli, cui è legato. Prima di andare a fare l’esperienza lontano dall’Italia vuole dare questa soddisfazione, dopo la partita sembrava non fosse più possibile. Quando passa qualche ora poi vedi come è realmente la gara e non serve pensare a cosa poteva essere, ma focalizzarsi sul dopo”.

Premi qui per seguire altre notizie

Fonte: 1 Station Radio