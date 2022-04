M. Donati, ex calciatore: “Mi focalizzerei su quello che resta da fare, ha calendario migliore”

Come ti spieghi il pareggio tra Napoli e Roma in un clima così incandescente?

“Credo che pareggiare con la Roma non sia una cosa fuori dal mondo. La Roma di questo periodo, quella di Mourinho. E’ logico che quando manca poco alla fine ogni punto e vittoria diventa importante. E’ più un dispiacere la sconfitta con la Fiorentina in casa, un taglia gambe. Mi focalizzerei su quello che resta da fare al Napoli, perché ha il calendario migliore anche se ha qualche punto di svantaggio. Adesso è l’Inter la favorita, ma ora il Napoli deve vincere tutte le partite e poi si vedrà. Guardare cosa poteva essere e non è stato, non serve a nessuno”.