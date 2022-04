Lo dicono i numeri: il problema del Napoli si chiama “casa”

Sembra davvero paradossale, ma stando ai numeri, che sono senza dubbio freddi, ma difficilmente mentono, il problema del Napoli si chiama Fuorigrotta, mura amiche, stadio Maradona. Nelle 17 gare disputate in casa, ben otto sono state prive dei 3 punti. La Gazzetta dello Sport analizza il dato: “Il bilancio casalingo si racchiude in appena 30 punti che scolorano nel raffronto con i 37 conquistati in trasferta. Un ruolino interno che non garantirebbe neanche un posto in Europa League. Una media punti di 1,76 che in rapporto a quelle degli ultimi dieci campionati si salva solo nel faccia con quella di due anni fa: 1,74. Al Maradona il Napoli di Spalletti non si è dimostrato all’altezza delle proprie ambizioni. Cresciute sino al livello dello scudetto dopo lo strepitoso avvio: solo successi nelle prime otto giornate. La squadra arrembante e senza timori ammirata in trasferta si è sfaldata in casa. Difetti di personalità sempre più lampanti a reggere le aspettative da primato”.