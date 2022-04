L’atletica torna al Maradona con Sibilio: appuntamento a sabato 23 aprile

L’EVENTO – Esordio pieno di fascino quello che sta preparando Alessandro Sibilio per la stagione 2022. Il due volte finalista olimpico in pochi giorni nella scorsa estate a Tokyo ha scelto i 300 metri sula pista del Maradona sabato 23 per un meeting interregionale organizzato dal comitato regionale Fidal, con la chicca di un trecento inviti che potrebbe includere diversi altri azzurri di qualità. «Saranno passati dieci anni dall’ultima volta, quando si chiamava ancora San Paolo – dice Sibilio, tifosissimo del Napoli -. Sono emozionatissimo di correre di nuovo su questa pista. Spero di far divertire tante persone che hanno fatto il tifo per me nella scorsa stagione». Ottavo nella finale dei 400hs a Tokyo, settimo con la staffetta 4×400 a colpi di record italiani, campione d’Europa under 23 a Tallinn negli ostacoli, ha già fissato il proprio obiettivo: «Essere competitivo sia ai Mondiali di Eugene che agli Europei di Monaco di Baviera».

Fonte: Il Mattino