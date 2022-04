Kvaratskeila e Olivera, tappate le due falle, in attesa delle sirene estere

Il mercato non è ancora iniziato, ma il Napoli si sta muovendo in anticipo per colmare alcune falle. Due sono ormai da considerare completate, come conferma il Mattino. La prima è il terzino sinistro Mathias Olivera, accordo con il giocatore e con il Getafe e prenderà il posto del partente Ghoulam. Il secondo è il classe 2001 georgiano della Dinamo Batumi Kvaratskeila. Quest’ultimo contro il Garga, ha realizzato una doppietta e fornito un assist, insomma un bel biglietto da visita. In uscita le richieste per i calciatori azzurri non mancano. A cominciare da Fabian Ruiz che piace ai club della Premier League e della Liga Newcastle, Arsenal e Atletico Madrid, Osimhen (Newcastle ed Everton). Politano, Koulibaly (Everton, Aston Villa, Tottenham), Di Lorenzo (a gennaio si è fatto sotto l’Atletico Madrid), Rrhamani, Lobotka, Lozano. Il d.s. Giuntoli ha detto che se parlerà a fine stagione, con il traguardo della Champions centrato le idee saranno più chiare, ma due falle sono state ormai tappate.

La Redazione