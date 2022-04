Gazzetta – Sono in 5 a lottare per la salvezza, la Salernitana può

Mancano 5 gare alla fine del campionato, ed è tempo di lottare non solo per lo scudetto, ma anche per salvarsi e rimanere in Serie A, e sono in 5 a lottare, come scrive La Gazzetta dello Sport. In particolare, la Salernitana sembra avere qualche chance in più dopo la vittoria sull’Udinese.

Il colpaccio di Udine riapre i giochi per la squadra di Nicola, che deve recuperare un’altra partita (contro il Venezia) e non ha un calendario impossibile, anzi. Con quattro partite in casa su sei, sarà fondamentale la spinta dell’Arechi.

24 aprile: SALERNITANA-Fiorentina

27 aprile*: SALERNITANA-Venezia

1 maggio*: Atalanta-SALERNITANA

8 maggio*: SALERNITANA-Cagliari

15 maggio*: Empoli-SALERNITANA

22 maggio*: SALERNITANA-Udinese