Fedele: “Non bisogna essere catastrofisti. L’aritmetica non condanna”

Enrico Fedele ha parlato oggi ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live.

“Non bisogna essere catastrofisti. Il Napoli ha disputato un campionato ottimo perché il risultato operativo è stato raggiunto ampiamente. Che poi nelle ultime due partite Spalletti ci ha messo il suo è altrettanto vero. In questo percorso ci sono state interruzioni, vuoti, assenze che non hanno permesso al Napoli di primeggiare in un campionato modesto. Spalletti è vero che ha sbagliato due partite, come Osimhen sbaglia un gol, Insigne un rigore e così dicendo. Ma, resta il grande campionato e oltretutto l’aritmetica non condanna neppure il Napoli e ci tengo a sottolinearlo. Nella società azzurra più che un Marotta, servirebbe un’icona che dia tranquillità ai giocatori. Solo chi ha indossato la maglia del Napoli o ha fatto il dirigente può farlo e mi riferisco a Bruscolotti, Improta, Montefusco che conoscono bene la piazza”.