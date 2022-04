E. Albarella, preparatore atletico: “Non è ancora fuori dai giochi, nel calcio se ne vedono tante”

A Radio Marte è intervenuto Eugenio Albarella, preparatore atletico: “Non vorrei cavalcare luoghi comuni, ma ad oggi il Napoli non è fuori dai giochi per cui lungi da me far passare questo messaggio. Certo, le prestazioni non aiutano a pensare in maniera positiva, ma nel calcio se ne vedono tante e non mi meraviglierei di nulla. Tra le squadre che lottano per il titolo sarà determinante la qualità della squadra, del tecnico e della società. Oltre agli aspetti tecnici poi, servono gli aspetti caratteriali e l’esperienza a vincere del tecnico. La società invece deve saper proteggere dalle pressioni esterne. Negli anni, il Napoli quando doveva fare il salto di qualità per diversi motivi veniva meno, speriamo che quest’anno ci sorprenda. Non da tifoso, ma da tecnico dico che il Napoli può ancona pensare di essere campione di Italia, ma dipende soprattutto da se stesso per le prestazioni che disputerà e dalle altre che però non hanno un cammino difficile”.

Fonte: Radio Marte