E. Albarella, preparatore atletico: “Il Napoli ha corso più della Roma. C’è altro da valutare”

“Come tutti i tifosi, ho la sensazione che il Napoli sia in difficoltà. Poi, la prima cosa che si cerca quando una squadra non fa risultato sta nella prestazione fisica. Io faccio di questo il mio mestiere e so benissimo che l’indice di prestazione non è legato solo ai dati di volume. Sarebbe un errore valutare la prestazione solo in base ai chilometri totali percorsi anche perché in tal senso i numeri sono a favore del Napoli nell’ultimo match: il Napoli ha corso più della Roma. C’è qualcos’altro quindi da valutare e si deve guardare tutto: il livello organizzativo, le scelte, l’interpretazione dei ruoli, la distanze tra i reparti. L’indice di prestazione del gioco di squadra è quindi la somma dell’aspetto fisico, dell’organizzazione tattica, dell’aspetto motivazionale e quindi di una serie di aspetti.”