Del Genio: “Zielinski sostiuito da un giocatore del Verona? Lui è più forte”

Paolo Del Genio, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Barak o Zielinski? Zielinski ha qualcosa di più rispetto al ceco. Barak sta facendo la sua migliore stagione, se viene a Napoli sarei felicissimo. In questo momento bisogna avere il coraggio di dire certe cose, tutti vogliono ‘ammazzare’ Zielinski, ma per me è più forte di Barak. L’anno scorso fu Zielinski a trascinare il Napoli di Gattuso e quest’anno ha portato la Polonia ai Mondiali. Quest’anno ha cominciato bene, nelle grandi partite ha fatto cose importanti ed ore è in calo. Zielinski ha fatto delle cose che Barak se le sogna di notte”.

Premi qui per altre notizie sullo sport

Fonte: KissKissNapoli