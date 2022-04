COPPA ITALIA – Juventus-Fiorentina 2-0, bianconeri in finale contro l’Inter

La Juventus si è aggiudicato la finale di Coppa Italia contro l’Inter che ieri sera ha battuto il Milan, battendo la Fiorentina di Italiano per 2-0. La squadra di Allegri gioca una gara solida, soffre l’aggressività della Fiorentina ma si rende pericolosa in contropiede. Al 32’ Bernardeschi sfrutta un’uscita a vuoto di Dragowski e una respinta corta di Biraghi per segnare il vantaggio. Nella ripresa, Perin protagonista su un colpo di testa di Martinez Quarta, Zakaria colpisce un palo e l’arbitro annulla un gol a Rabiot per chiaro fuorigioco. La Fiorentina ci prova fino alla fine ma Danilo la chiude. Vince la Juve che va in finale con l’Inter.

Sky Sport

JUVENTUS-FIORENTINA 2-0, IL TABELLINO

Juventus (4-4-2): Perin; De Sciglio (79′ Cuadrado), Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Bernardeschi (82′ Chiellini), Zakaria, Danilo, Rabiot; Morata (67′ Dybala), Vlahovic (82′ Kean). A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Rugani, Pellegrini, Soulé, Miretti. Allenatore: Allegri

Fiorentina (4-2-3-1): Dragowski; Venuti; Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Torreira (46′ Amrabat), Duncan (79′ Maleh); Nico Gonzalez, Ikone (79′ Piatek), Saponara (63′ Sottil); Cabral. A disposizione: Terraciano, Odriozola, Terzic, Nastasic, Bonaventura, Callejon, Kokorin. Allenatore: Italiano

Arbitro: Doveri (sez. Roma 1)

VAR: Banti

Ammoniti: De Sciglio (J)