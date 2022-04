Castellacci, medico sportivo: “Lobotka? L’edema in 15 giorni si riassorbirà”

Enrico Castellacci, ex medico della Nazionale Italiana, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “Non avendo visitato il ragazzo credo che la definizione di lesione di basso grado al bicipite femorale non dia una spiegazione precisa. Solitamente si parla di primo o secondo grado, se fosse di primo grado parleremmo di una lesione assorbibile in 15/20 giorni. I tanti infortuni sono dovuti anche ai tanti impegni ravvicinati e alle tante gare. Spesso però ci sono tante variabili che incidono su infortuni e tempi di recupero. L’edema in 15 giorni si riassorbirà ma ogni calciatore ha tempi di guarigione differenti.

Zielinski? Potrebbe aver subito alcuni sintomi legati al Covid. Stanchezza e poca lucidità potrebbero essere così spiegate”.