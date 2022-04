CALCIOMERCATO – Gli azzurri guardano in Serie A per rinforzare i lati

CALCIOMERCATO – Il Napoli guarda verso la Serie A per il mercato del prossimo gennaio; dopo aver definito gli arrivo di Khvicha Kvaratskhelia dal Rubin Kazan e di Mathias Olivera dal Geteafe. Sono calde le trattative per Antonin Barak e Nicolò Casale con l’Hellas Verona; come terzino sinistro nel mirino c’è anche Fabiano Parisi. Il giocatore dell’Empoli piace ma il contestuale arrivo di Olivera potrebbe voler dire potenziale addio a Mario Rui. Sulla destra, invece, qualora dovessero arrivare offerte monstre per Giovanni Di Lorenzo, non considerato però sul mercato dal Napoli, nel mirino ci sarebbe Nahuel Molina dell’Udinese.

Premi qui per seguire altre notizie

Fonte: tuttomercatoweb.com