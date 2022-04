CALCIO FEMMINILE – A.c. Milan e Fiorentina sulle tracce di Valeria Pirone

L’inizio di stagione all’A.s. Roma prometteva bene, poi una leggera flessione, legata a problemi fisici e al Covid. Si tratta di Valeria Pirone che comunque con la maglia giallorossa ha confermato tutta la sua prolificità in zona gol. Per il futuro non mancano le pretendenti, visto anche la crescita di Paloma Lazaro che tanto sta facendo nella compagine di coach Spugna. Sull’ex Napoli Carpisa, come riporta tuttocalciofemminile.com, ci sono la Fiorentina, soprattutto in caso di permanenza in serie A, ma anche l’A.c. Milan. Del resto una calciatrice che sa il fatto suo in zona gol fa gola a tutti.

La Redazione