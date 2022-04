Bagni: “Napoli, che chance persa contro la Roma! Mertens gestito male”

Salvatore Bagni ha parlato a La Gazzetta dello Sport e analizzato sia la gestione di Dries Mertens che, in generale, la stagione del Napoli e le ultime prestazioni incolori, soprattutto in casa: “Mertens mal gestito, poi il calo atletico. Che chance persa… Tanta qualità, ma è mancata la personalità per vincere. La squadra è superiore per qualità al nostro gruppo del 1987, ma noi avevamo più carattere. Fuori casa i giocatori hanno reso meglio perché si sono sentiti più liberi sul piano mentale“.

Fonte: TUTTOmercatoWEB.com