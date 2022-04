UFFICIALE – Empoli-Napoli, modalità e vendita dei biglietti per il settore ospiti

Da oggi alle ore 15.30 sono in vendita i biglietti per il Settore Ospite di Empoli-Napoli, 34esima giornata di Serie A in programma domenica 24 aprile 2022 allo Stadio Castellani di Empoli.

Questi i prezzi

Settore ospiti Curva sud € 30,00

Settore ospiti Tribuna laterale sud € 35,00

L’acquisto dei tagliandi si può effettuare sul circuito Vivaticket

In ottemperanza alle disposizioni del GOS, per i primi due giorni, potranno acquistare soltanto coloro che sono in possesso di Fidelity Card della SSC Napoli.

A partire dalle 9:30 di giovedì 21, la vendita sarà libera e terminerà alle 19:00 di sabato 23 aprile.

– INFORMAZIONI STADIO –

Questo il percorso per raggiungere lo stadio Castellani: Autostrada A1 uscita Scandicci e proseguire sulla strada di Grande Comunicazione FI-PI-LI direzione Pisa e Livorno e prendere uscita Empoli Est.

Seguire le indicazioni per stadio “tifosi ospiti”.

Il parcheggio è collocato di fronte all’ingresso della Curva Sud. A completamento del suddetto spazio, si potranno parcheggiare i mezzi anche nelle due aree vicino alla rotonda dello stadio ed anche lungo la statale Toscoromagnola. Il ponte pedonale di collegamento sarà riservato ad uso esclusivo dei tifosi, al fine di raggiungere lo stadio.

La SSC Napoli invita i propri tifosi a prendere visione delle informazioni sulla sicurezza, contenenti le procedure di accesso ed il regolamento d’uso dello stadio: https://empolifc.com/lo-stadio/

Fonte: sscnapoli.it