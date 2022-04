UFFICIALE – Belotti e Pobega a forte rischio per la sfida contro il Napoli

Il Torino ha ripreso questo pomeriggio gli allenamenti, presso il Centro Sportivo Filadelfia, in vista della sfida di sabato alle ore 15,00 contro lo Spezia per la trentaquattresima di campionato. Per mister Juric non arrivano buone notizie dall’infermeria, soprattutto per Belotti e Pobega. Ecco la diagnosi per la punta e il centrocampista che sarebbero in dubbio per la sfida contro il Napoli di inizio Maggio.

Belotti (gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto l’attaccante hanno evidenziato un’elongazione al bicipite femorale sinistro)

Pobega (trauma distorsivo-contusivo alla caviglia sinistra)

La Redazione