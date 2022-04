Repubblica – Sul Napoli piovono fischi non di disamore ma di delusione

Pareggiando la partita di ieri contro la Roma al Maradona, il Napoli ha decisamente perso le speranze di poter vincere lo scudetto, e nonostante uno stadio pieno e festoso, gli azzurri hanno messo un altro tassello alla scia di partite da dimenticare giocate a Fuorigrotta, e come scrive Repubblica e riportato da IlNapolista, sul Napoli piovono fischi. “Sul Napoli piovono fischi non di disamore ma di delusione, forse addirittura di rassegnazione per le occasioni perse in questo stadio senza magia, malgrado il nome che porta: è qui che le illusioni si sono frantumate, smantellate dalla squadra azzurra con un’ostinazione che non ha spiegazioni, ha solo continuità. L’unica continuità che il Napoli abbia. Il pareggio contro la Roma (1-1) è lo scoglio su cui si sono incagliate le ultime speranze, perché non può ambire allo scudetto una formazione che in casa sua vince una sola partita delle ultime cinque”.