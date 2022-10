RADIO MARTE – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “Il Napoli ad Empoli per ripartire. Gaetano? E’ il classico jolly”

Nel corso della trasmissione di Radio Marte della sera “Si Gonfia la Rete”, condotto da Raffaele Auriemma, è intervenuto il direttore de ilnapolionline.com Alessandro Sacco. “Come si riparte dopo la Roma? Io guarderei la prima ora di gioco dove il Napoli ha tenuto bene a centrocampo e non ha concesso nulla ai giallorossi. Puntare sugli equilibri, per fare bene nelle ultime 5 gare. Se ci dovessimo basare sul calendario, gli azzurri sono messi meglio del Milan, ma sappiamo che quest’anno non ha contato molto. L’Empoli? Anche se non vince dalla sfida del “Maradona”, a tratti ha giocato anche buone gare, penso contro il Milan con Maignin migliore in campo e meritava di vincere contro il Verona. Bisognerà andare con la giusta determinazione per vincere e guadagnare eventualmente dei punti sulle rivali. Per il futuro credo che Gaetano potrebbe essere il classico jolly. In passato nella Primavera ha giocato da falso nueve, mentre per la prossima stagione potrebbe agire da trequartista. Su Zerbin invece penso un altro anno di gavetta in B per proseguire nella crescita”.

