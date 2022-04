Per Il Mattino difesa ha totalizzato tre top e due flop

6 Meret

Solo a prima mattina sa che tocca a lui per la febbre di Ospina. Para in due tempi su Zalewski alla fine del primo tempo in un pomeriggio che fino a quel momento è da Pasquetta pura. Rischia nell’uscita su Zaniolo ma sul gol che prende non può farci nulla perché davvero è un errore dei difensori, non certo suo.

5,5 Zanoli

Il confronto è con l’altro baby della gara, Zalewski, ma riesce a vincere da subito la maggior parte dei duelli. Non affonda, ma non perde mai la posizione e colpisce per lo sguardo fiero che ci mette ogni volta. Si stacca da El Shaarawy e lo lascia terribilmente da solo facendosi attirare dal buco al centro. Graziato per un giallo.

5,5 Rrahmani

Attento su Abraham, esce su Zaniolo quando serve ma Spalletti si fida poco dei suoi uno contro uno e infatti è sempre lì a riprenderlo. Lo perde più di una volta e meno male che Abraham lo grazia su un colpo di testa. Si fa ingannare sul velo di Abraham anche perché ci arriva troppo sbilanciato, forse a corto di fiato.

6,5 Koulibaly

Imperiale in diverse circostanze, supporta l’azione e Zaniolo la palla non la vede quasi mai. Si prende, però, un giallo per eccesso di foga che sarebbe potuto esser evitato da uno della sua esperienza. Anche lui si schiaccia troppo nel finale ma è davvero quello che sembra avere più benzina di tutti. Benzina che non può donare.

6,5 Mario Rui

In più di una circostanza chiude bene su Zaniolo che parte dalla sua zona. Bene su Karsdorp quando l’olandese prova la sortita, tenendolo basso. Spinge con qualità sul versante mancino, in asse con Insigne. Quello su Pellegrini (66’) è salvataggio che vale un gol.