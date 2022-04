Panchina – Zielinski è impalpabile, deludente Demme

4,5 Zielinski – Impalpabile. Entra al 56’ dopo infortunio con Lobotka e si mette quasi sempre su Mkhitaryan provando a impedire che possa attivarsi. Ma non riesce mai a inserirsi in un giocata, non dà mai l’impressione di poter avere un guizzo: anche in fase di non possesso sembra sbandare. Che fine ha fatto?

5,5 Demme – Il suo ingresso serve a dare l’ordine perso ma la squadra è decisamente in affanno quindi non gli resta che andare in giro a cercare un pallone, quasi a elemosinarlo: perché gli azzurri sono schiacciati ormai nella propria area, quasi ad assistere impotenti all’assalto romanista. Deludente.

5,5 Elmas – Fa quello che deve fare: punta Ibanez che non sembra un po’ l’anello debole dalla difesa di Mou. Non tiene mai palla, poverino, non è neppure colpa sua. Ma non può ogni volta che gli arriva la sfera prendere e partire a razzo come se non ci fosse da ragionare. Non dà impatto, non lascia un segno se non negativo.

sv Juan jesus – La Roma sta prevalendo nella corsa e nella gambe e allora eccolo là, piazzato nel mezzo, negli ultimi 10 minuti a cercare di fare come quelli che devono dare coraggio a una squadra che è ormai a corto di fiato. Anche lui si lascia travolgere dallo sbandamento finale.

sv Mertens – Serve il suo equilibrio, perché con Osimhen la squadra sembra troppo allungata, ma anche lui fatica con Smalling che non gli lascia spazi e lui questa volta non riesce ad avere spunti anche perché sostenuto poco da chi sta dietro di lui. Dà supporto all’arrocco nella linea mediana come fa sempre.

Fonte: Il Mattino