Lobotka, entro domani si conosceranno le sue condizioni fisiche

Lobotka s’è arreso. Un infortunio muscolare, per il regista, ieri costretto ad abbandonare il campo nel secondo tempo per un risentimento accusato al 12’: si è toccato la coscia destra, s’è steso a terra e ha chiesto immediatamente il cambio. Le sue condizioni saranno valutate tra oggi e domani con i classici approfondimenti strumentali: ecografia, risonanza e tutto ciò che lo staff medico riterrà opportuno. A questo punto, comunque, la sua presenza in vista della prossima trasferta in programma domenica a Empoli è quantomeno da ritenere a fortissimo rischio. Mancherà di certo Koulibaly, diffidato e ieri ammonito: sarà squalificato per una giornata (al suo posto giocherà Juan Jesus). Quasi scontato il ritorno di Di Lorenzo tra i convocati.

Fonte: F. Mandarini (Cds)