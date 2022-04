Kvaratskhelia, futuro calciatore azzurro, è stato decisivo. Doppietta ed assist

CALCIOMERCATO – Kvicha Kvaratskhelia, prossimo calciatore del Napoli per la prossima stagione, sta regalando magie in Georgia. Il classe 2001 in forza alla Dinamo Batumi (dove è rientrato da poche settimane, lasciando la Russia) anche ieri è stato decisivo. Una doppietta, un assist e tante buone giocate. Certo il campionato non è il massimo del livello, quello georgiano, ma ha giocato fino a qualche settimana fa in quello russo; le doti tecniche del georgiano sono evidenti. Kvaratskhelia è stato decisivo anche in Nazionale segnando già a selezioni importanti come Spagna e Svezia (doppietta in quel caso), avversari di sicuro di tutto rispetto.

A cura di Antonio Pisciotta