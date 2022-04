Iannone, ex arbitro: “Rigore di Meret su Zaniolo? Da regolamento non c’è”

Su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Antonio Iannone, ex arbitro, ecco le sue parole: “Rigore di Meret su Zaniolo? Per me non c’è. L’intervento del portiere è pulito, chiude bene nei tempi giusti. Quando Mourinho va in conferenza stampa e denuncia la mancata concessione del rigore bisognerebbe fargli capire che il regolamento è chiaro: quando un portiere esce sul pallone e solo successivamente colpisce l’avversario, non è previsto sanzionare l’uscita dell’estremo difensore in modo falloso. Di Bello comunque non mi ha convinto, è un arbitro internazionale e merita un voto basso. La prestazione è negativa però l’arbitro non ha inciso sul risultato alla fine perché il rigore da assegnare alla fine è stato fischiato, quello da lasciar correre è andato nel modo giusto”.