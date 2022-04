Focolari, giornalista: “Fabián e Zielinski stanno giocando da ectoplasmi”

Su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Furio Focolari, giornalista, ecco le sue parole: “Spalletti ha delle responsabilità però ci sono giocatori che hanno tradito le attese. Fabián Ruiz e Zielinski stanno giocando in una maniera inguardabile, degli ectoplasmi. Lì non può essere colpa sua. Però di colpe ne ha anche l’allenatore e, mi dispiace dirlo, l’avevo detto. Spalletti ha dei limiti, nei momenti cruciali viene meno. Nella conferenza stampa prima della partita lui parla e non si capisce niente di ciò che dice. Dice cose astratte, bisognerebbe comprare un glossario dallo Spalletti all’italiano. Lì suonano i campanelli d’allarme, lui non è sereno, ha dei problemi e non riesce a gestire il suo gruppo, che resta di livello. Il Napoli sul piano tecnico non è inferiore alla Roma, eppure ieri in campo c’erano solo i giallorossi. Mourinho ha sfruttato le debolezze del Napoli a mio modo di vedere. Con il 5-4-1 Spalletti avrà ragionato sull’aspetto fisico, con la sua squadra che non tiene granché fisicamente e pensando quindi di portare il risultato a casa. Vedendo il pareggio della Roma, come si fa a lasciare tutto quello spazio ai giocatori della Roma? Non è normale”.