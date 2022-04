Empoli-Napoli, al via la vendita dei biglietti anche settore ospiti con limitazioni

Saranno in vendita dalle 15.30 di oggi, martedì 19 aprile, i tagliandi per Empoli-Napoli, gara valida per la trentaquattresima giornata di Serie A TIM 2021/22 in programma domenica 24 aprile alle ore 15.00 allo Stadio Carlo Castellani di Empoli.

MODALITÀ DI VENDITA DEI BIGLIETTI

I tagliandi dei settori di Poltronissima, Poltrona e Tribuna Inferiore saranno disponibili presso tutte le rivendite ufficiali VivaTicket oppure online collegandosi al sito https://empolicalcio.vivaticket.it/index.php (con la sola modalità stampa a casa).

Per il settore di Maratona Superiore, la vendita sarà attiva nei punti vendita VIVATICKET della Regione Toscana per i soli residenti nella Regione Toscana e online, sempre per i soli residenti regione Toscana (con autodichiarazione di residenza), su https://empolicalcio.vivaticket.it/index.php utilizzando la modalità “stampa a casa”.

I tagliandi del settore Maratona Inferiore saranno disponibili unicamente per i soli residenti nella Regione Toscana nei punti vendita Empoli Store, Biglietteria Stadio ed Unione club azzurri; per questo settore non sarà attiva la vendita online.

Per i settori di Tribuna Laterale Nord e Curva Nord, i tagliandi saranno in vendita su tutto il circuito VIVATICKET con la sola esclusione dei punti vendita della regione Campania e online, con la sola esclusione per i residenti nella regione CAMPANIA (con autodichiarazione di residenza), su www.vivaticket.it, utilizzando la sola modalità “stampa a casa”. Si informa inoltre che in caso di esaurimento dei posti per il settore di Curva Nord, sarà aperto, con le stesse modalità di vendita della Curva Nord, anche il settore di Curva Nord/Est

TARIFFE

POLTRONISSIMA – € 170,00

POLTRONA – € 120,00 (Ridotto Under 18 – € 80,00)

TRIBUNA INFERIORE – € 80,00 (Ridotto Under 18 – € 60,00)

TRIBUNA LATERALE SCOPERTA – € 35,00

MARATONA SUPERIORE – € 50,00 (Ridotto Under 18 – € 30,00)

MARATONA INFERIORE – € 30,00

CURVA NORD – € 30,00

CURVA SUD OSPITI – € 30,00



MODALITÀ DI VENDITA OSPITI

I tagliandi del settore ospiti (CURVA SUD e TRIBUNA LATERALE SUD) saranno disponibili a partire dalle 15.30 di martedì 15 aprile, al prezzo di €. 30,00 (non sono previsti biglietti a tariffa ridotta) su tutto il circuito VIVATICKET e tramite web con la sola modalità “Stampa a casa”, attraverso il sito riconosciuto dall’Empoli Fc https://empolicalcio.vivaticket.it/index.php (si raccomanda di non acquistare i tagliandi in circuiti o canali web alternativi).

Fonte: empolichannel.it