CorSera – Spalletti poteva sfatare la «macumba» e invece, ancora non è riuscito a battere Mourinho

Luciano Spalletti ancora una volta non è riuscito a battere Mourinho, una specie di maledizione insomma, che però stavolta ha trascinato via le speranze per gli azzurri di poter agguantare lo scudetto. Il Corriere della Sera scrive in merito, “All’andata una Roma molto diversa da quella attuale aveva fermato all’Olimpico il Napoli, che veniva da otto vittorie nelle prime otto giornate. Uno 0-0 fatto di sofferenza, che era sembrato un’occasione sprecata dai partenopei. Un girone dopo, la Roma ha ancora fermato la squadra di Spalletti con un 1-1 ben più appassionante – su legge – Luciano Spalletti aveva la possibilità di sfatare la «macumba» e invece, ancora una volta, non è riuscito a battere Mourinho. Contro lo Special One ha perso tre volte e pareggiato altre tre gare”.