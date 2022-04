Cecchini: “Spalletti che centra la Champions è già un successo”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Massimo Cecchini, giornalista:

“Quando Spalletti era a Roma ricordiamo momenti di tensione con la stampa, siamo stati molto più aggressivi. A Napoli invece violini e rose, sulla questione Osimhen c’è stato un silenzio tombale. La notizia è accertata, ne sono assolutamente sicuro, ho visto messaggi che lo comprovano. Secondo me è un ottimo allenatore che fa crescere le squadre, però poi in certi momenti il rischio deragliamento c’è. Quando Spalletti diceva ‘Ci mandano i cecchini’ era riferito a me. Ne sono orgoglioso. Io ho un vantaggio rispetto a tanti altri colleghi, non sono romano e romanista, non me ne frega niente e possono sprofondare domani mattina (ride, ndr). Vedere la partita per me è un lavoro, quando andrò in pensione non metterò più piede allo stadio. Quando gli allenatori dicono ‘Remiamo tutti dalla stessa parte’, mi chiedo dove? Io faccio il giornalista e se devo dire le cose scomode lo faccio senza problemi. La Roma nel 2008/09 avrebbe meritato lo scudetto con Spalletti. La squadra era meno forte dell’Inter ma giocava meglio. Il record di punti è stato fatto al ritorno dell’allenatore, che però nel giro di una settimana buttò via tutto, uscendo da tutte le competizioni. Spalletti giusto per De Laurentiis? Per tutti i club italiani andare in Champions è la cosa più importante che esista. Avere Spalletti che centra la Champions è già un successo, entrano 50 milioni per la qualificazione. Il Napoli quest’anno ha buttato tante occasioni soprattutto in casa. Il campionato racconta di squadre che si sono fermate tanto, un po’ di rimpianti ci possono essere per gli azzurri. Un sostituto al posto di Spalletti? Oggi è difficile trovarne uno migliore di lui”.

Fonte: RadioPuntoNuovo