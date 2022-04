Avv. La Marca: “Purtroppo l’ultima chance a disposizione degli azzurri è stata gettata al vento”

L’avvocato Domenico La Marca, ha parlato ai microfoni di “1 Football Club” su 1 Station Radio.

Napoli – “Purtroppo l’ultima chance a disposizione degli azzurri è stata gettata al vento. Fiorentina e Roma dovevano essere le partite delle verità ed il rettangolo di gioco, come un vero giudice, ha sentenziato che questo Napoli attualmente non è pronto per lo scudetto. L’occasione per i partenopei era ghiotta visto che questo campionato ha evidenziato l’assenza di una squadra in grado di creare il vuoto dietro di sé. Per quanto riguarda Spalletti non mi permetto di giudicare il suo operato, l’obiettivo richiesto era la Champions League e da questo punto di vista il Napoli ha tranquillamente raggiunto questo traguardo, inoltre siamo all’inizio di un ciclo, senza contare che quest’anno praticamente non c’è stato mercato, pertanto qualsiasi valutazione deve essere posticipata al prossimo anno.”