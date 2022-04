Attacco – Insigne, grinta e corsa. Lozano “brucia” Ibanez

6,5 Lozano – Brucia Ibanez fin dai primi istanti: si procura il penalty proprio per un fallo dello spagnolo. Si sacrifica, come se non ci fosse un domani. Ha la capacità di rientrare verso il centro che disorienta Ibanez. Si lamenta per un secondo rigore e si agita troppo. Dura poco più di un’ora. Poi si spegne.

6 Osimhen – I primi minuti sono di lotta pura contro Smalling, ma riesce a dare da subito profondità anche se non finalizza mai. La sua presenza è essenziale. Eppure il Napoli riesce ad appoggiarsi a lui senza riuscire ad innescarlo nello spazio. Se non all’80’. Colpisce la traversa, la sua, dopo la punizione al vetriolo di Pellegrini.

6,5 Insigne – Con Fabian è una specie di balletto, pennella i cambi, trasforma il rigore. Mancini non gli trova le misure e lo perde di continuo. Primo tempo di qualità e da faro della manovra poi quando la squadra si abbassa lui ci mette grinta e corsa e null’altro. Ma non è colpa sua. Le lacrime finali dicono tutto.

Fonte: Il Mattino