Sport Mediaset – Spalletti è condannato a vincere per non perdere contatto con Milan e Inter

Stasera alle 19,00 il Napoli affronterà la Roma di Mourinho allo stadio Maradona, alla ricerca dei tre punti fondamentali per restare in corsa per lo scudetto. Sport Mediaset analizza la gara così: ” “Spalletti è condannato a vincere per non perdere contatto con Milan e Inter, Mourinho deve fare altrettanto per continuare a sognare il quarto posto. Un punto sarebbe inutile per entrambi: per i partenopei significherebbe dire addio alle speranze di trionfo visto che l’Inter, con una partita in meno, ora è lontano 3 punti, mentre il Milan 5”.