Sky Sport – Le probabili formazioni di Napoli-Roma

Stasera il Napoli e la Roma si affronteranno allo stadio Maradona di Fuorigrotta, nel big match di Pasquetta, a chiudere, insieme ad Atalanta-Verona, la 33esima giornata di campionato di Serie A. I due tecnici sanno bene quanto sarà importante, per entrambi, portare a casa i tre punti, uno per la corsa scudetto, l’altro per un posto in Champions League, e Sky Sport prova ad ipotizzare le scelte che faranno per i giocatori da schierare dal primo minuto.

NAPOLI (4-2-3-1) Probabile formazione: Ospina; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen. All. Spalletti

ROMA (3-5-2) Probabile formazione: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Sergio Oliveira, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Zaniolo, Abraham. All. Mourinho