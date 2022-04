SERIE A – Napoli-Roma 1-1, i top e i flop della squadra azzurra

Dopo la sconfitta contro la Fiorentina, il Napoli cercava il riscatto, sempre in casa, contro la Roma. L’inizio fa ben sperare, rigore per fallo su Lozano, visto dal VAR e dal dischetto segna Insigne. La partita resta equilibrata, anche se gli azzurri sfiorano il raddoppio con Lozano, parata di Rui Patricio. I giallorossi vanno vicini al pari, Anguissa devia di testa sulla traversa la punizione di Pellegrini. Nella ripresa la gara resta incerta. I partenopei ci provano con Osimhen, salva la difesa ospite e con le conclusioni di Elmas e Zielinski, senza esito. Nel finale buona uscita di Meret su Zaniolo, ma il pareggio arriva con El Sharaawy, male la difesa azzurra. Un punto che legittima la zona Champions, ma si poteva fare di più. Ecco le pagelle della sfida de “il Maradona”.

Top

Meret 6,5 – A poche ore dalla sfida il portiere friulano ha la chance di giocare dal primo minuto e la sfrutta. Bene con i piedi e nelle uscite, compreso quella su Zaniolo. Nulla può sul gol della Roma, ma stasera regala garanzie.

Koulibaly 6,5 – Dopo la gara contro la Fiorentina, il difensore senegalese aveva voglia di rivalsa ed ha giocato una partita attenta. Annulla Abraham e vince tutti i contrasti. Peccato per il giallo che gli farà saltare la sfida di Empoli.

Mario Rui 6,5 – Il laterale sinistro si è riscattato, dopo la gara non brillante contro la Fiorentina. Aveva Zaniolo e lo ha tenuto bene fino al momento del suo infortunio.

Lobotka 6,5 – La prestazione dello slovacco, come sempre, ha dato il suo ed ha vinto tutti i contrasti in mezzo al campo. Fino a quando ha giocato, ha dato solidità, poi esce per problemi fisici, si teme lo stiramento.

Anguissa 6,5 – Il centrocampista camerunense, dopo il turno di squalifica contro la Fiorentina, ritrova la linea mediana e per un’ora diventa un baluardo. Cala nel finale, ma resta sempre sul pezzo.

Lozano 6,5 – Il messicano, dopo la Fiorentina, aveva la chance di riscattarsi e la sfrutta. Si procura il rigore, sfiora la rete personale e corre fino al momento del cambio. Si ritrova ed è positivo per questo finale di stagione.

Insigne 7 – Il capitano segna su rigore, ma poi è fondamentale in fase difensiva e di spinta. Corre fino al momento del cambio e merita gli applausi. Il pareggio lo rende triste e scalcia la bottiglietta per rabbia.

Flop

Zanoli 5 – La prestazione del classe 2000 in fase offensiva è stata davvero buona, meno in difesa. Il gol della Roma si perde El Sharaawy. Deve ancora crescere, ma il potenziale c’è.

Fabian Ruiz 5 – Rispetto al match contro la Fiorentina, meglio, soprattutto nella prima frazione in alcuni momenti. Col passare del tempo cala e commette anche un errore in fase d’impostazione. Non riesce a ritrovare la migliore condizione.

Zielinski 4,5 – Il centrocampista polacco tira per ben due volte da fuori area, ma manca la potenza. Nel finale perde anche un paio di palloni. Entra davvero male in campo.

Osimhen 5,5 – Il primo tempo del bomber nigeriano è stato negativo, anche perchè imbottigliato in mezzo alla difesa della Roma. Meglio nella ripresa, dove sfiora per bene due volte la rete. Certamente non una serata da ricordare.

All. Spalletti 5 – Dopo la Fiorentina, anche stasera il tecnico di Certaldo non ha convinto in alcune scelte. Un paio nel finale di gara, dove forse temeva il forcing della Roma. L’obiettivo Champions è praticamente arrivato, ma il mister potrebbe fare di meglio.

Dal nostro inviato dallo stadio “Maradona”, Alessandro Sacco