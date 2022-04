Pioli sicuro: “Il risultato di questo derby non influirà sulla corsa scudetto”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Coppa Italia con l’Inter che si giocherà domani sera a San Siro. Il tecnico rossonero è sicuro sul rush finale per lo scudetto, e sulle ultime in casa Milan: “Il risultato di questo derby non influirà sulla corsa scudetto. Dovremo schermare bene Brozovic e leggere bene la partita”. Negli ultimi giorni si è passato del possibile cambio di proprietà: “Abbiamo una società solida, il futuro potrà anche essere migliore”.