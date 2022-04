Pericolo giallo: oggi contro la Roma sono due gli azzurri in diffida

Ogni dettaglio può fare la differenza in questo rush finale del campionato. Ogni piccolo dolorino, ogni stop, ogni squalifica. Tutto. Il Napoli oggi dovrà fare a meno, per esempio, del patron Ospina e non si tratta affatto di una buona notizia. C’è da tener d’occhio, per le ultime sei gare, anche al pericolo giallo, quello relativo alle ammonizioni e alle diffide. Nel Napoli due azzurri dovranno prestare la massima attenzione contro la Roma: Kalidou Koulibaly e Diego Demme. Entrambi sono diffidati e in caso di ammonizione salteranno il prossimo turno al Castellani contro l’Empoli. Nella Roma invece i diffidati sono Sergio Oliveira e Nicolò Zaniolo.