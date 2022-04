Nazionali di Marocco e Nigeria: piace l’ex azzurro Laurent Blanc

Due squadre africane, Nigeria e Marocco, stanno valutando la possibilità di offrire la loro panchina nazionale all’ ex difensore azzurro Laurent Blanc. I nordafricani, che hanno staccato il pass Mondiale con Halilhodzic, valutano una sostituzione in quanto alcune sue scelte e alcune sue idee non sono piaciute a calciatori e federazione. Per l’ex difensore del Napoli sarebbe la seconda esperienza sulla panchina di una nazionale, dopo quella non felice con la sua Francia che si concluse con le proprie dimissioni nel giugno del 2012. Blanc piace anche alla nazionale che annovera tra le sue fila l’azzurro Osimhen, quindi valutazioni in corso in merito anche in Nigeria.