Napoli-Roma; gli affari in comune: Rui Patricio- Kumbulla,

Estate 2018. A Dimaro il nuovo Napoli di Carlo Ancelotti prepara la stagione che verrà, quella in cui mandare giù il rospo pesante di uno scudetto solo sfiorato. Pepe Reina è andato via, tra i pali è arrivato il portiere del presente e del futuro Alex Meret ma – come accadrà purtroppo più volte – l’ex Udinese deve fermarsi subito per un infortunio. Giuntoli corre ai ripari: non basta Karnezis, serve un altro nome forte su cui puntare. Arriverà alla fine David Ospina (stasera in campo con la Roma), ma a un passo dall’azzurro c’è stato anche Rui Patricio, il portoghese che stasera sarà al Maradona con la maglia giallorossa.Rui Patricio aveva chiesto la risoluzione del proprio contratto con lo Sporting Clube de Portugal e da libero sul mercato sarebbe stato perfetto per l’azzurro. Ma alla fine su il Wolverhampton ad avere la meglio, con il Napoli pronto a virare sul colombiano Ospina. Napoli-Roma sarà anche la sfida di tanti affari mancati, come quello legato a Jordan Veretout, centrocampista francese che per diverse sessioni di mercato sembrava poter vestire la maglia azzurra: alla Fiorentina Giuntoli l’ha seguito con interesse, il suo agente Mario Giuffredi ha un legame privilegiato con il club azzurro, ma quando c’è da lasciare la Toscana il francese preferisce il giallorosso della Roma.

A pensarci oggi, non proprio la scelta migliore, visto che anche stasera al Maradona il mediano non sarà in campo dal primo minutosovaro arrivato un anno fa dal Verona dopo il sì al Napoli nel gennaio del 2020. Il club azzurro aveva bussato alla porta dell’Hellas per un doppio affare: Rrahmani sì, ma anche Marash Kumbulla. E invece il 22enne albanese aveva detto no all’azzurro. L’affare era praticamente concluso con i contratti già formulati e la sola firma da apporre. Ma non arriverà mai. Kumbulla scelse la Roma e oggi con Mourinho spera di guadagnarsi qualche minuto nel terzetto difensivo. Le sue stagioni in giallorosso non hanno giustificato fin qui l’investimento da oltre 25 milioni: in campo da titolare ci sarà l’amico ed ex compagno Amir. Chissà quanti l’avrebbero detto solo due anni fa.

Fonte: Mattino.it