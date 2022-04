Napoli-Roma, dove vederla e chi saranno i telecronisti

Alle ore 19,00 si giocherà allo stadio Maradona di Fuorigrotta il big match di Pasquetta fra il Napoli e la Roma, a chiudere, insieme ad Atalanta-Verona, la 33esima giornata di campionato di Serie A.

La gara sarà trasmessa in diretta esclusiva tv da DAZN. Per assistere al match servirà dunque essere in possesso di una smart tv di ultima generazione collegata ad internet con l’app presente, come riportato da Tuttomercatoweb. L’alternativa è quella ci collegare il dispositivo tv ad un TIMVISION BOX, ad una console come Playstation e Xbox o dispositivi come Amazon FIrestick e Google Chromecast. La diretta streaming sarà anche visibile collegandosi al sito di DAZN mediante PC o notebook, oppure scaricando l’app di DAZN su smartphone o tablet.

Telecronaca: Il telecronista su DAZN sarà Stefano Borghi, con il commento tecnico affidato a Massimo Ambrosini.