Napoli-Roma – Chi perde stasera al Maradona è fuori

Stasera alle 19,00 il Napoli affronterà la Roma di Mourinho allo stadio Maradona, alla ricerca dei tre punti fondamentali per restare in corsa per lo scudetto. Sport Mediaset analizza la gara così: “Un punto sarebbe inutile per entrambi: per i partenopei significherebbe dire addio alle speranze di trionfo visto che l’Inter, con una partita in meno, ora è lontano 3 punti, mentre il Milan 5. Discorso simile per i giallorossi che si trovano a inseguire la Juve sei lunghezze più avanti all’ultimo posto utile per l’Europa che conta.

Una sfida molto sentita, grande rivalità tra le due tifoserie: il derby del sole che mette in palio tanto del futuro. Stasera una delle due squadre dovrà dire addio all’obiettivo prefissato. Chi perde al Maradona è fuori”.