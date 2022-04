Mertens/Osimhen: Spalletti pensa di far saltare il banco

Napoli/Roma è anche Spalletti/Mourinho, due maestri della panchina. Il tecnico portoghese non cambierà il suo 3-5-2, l’allenatore di Certlaldo, stavolta, non ha molti problemi di formazione, ha anche recuperato Ounas e Malcuit che andranno in panchina. Ci sarà il fondamentale Anguissa che andrà subito ad occupare la sua casella in mediana, insieme a Lobotka e Fabian. Nessun dubbio in difesa, confermata la linea a quattro con Zanoli, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui, mentre in avanti ci saranno Insigne e Lozano (vantaggio su Politano) con Osimhen. La carta Dries Mertens – al posto di Fabian – che può far saltare il banco insieme con il nigeriano è una «pazza idea» nella testa dell’allenatore toscano, che in conferenza sabato aveva però avvertito: «Insieme possono giocare, come hanno fatto nella ripresa tante volte. Ma a volte ci allunghiamo un po’». Un dubbio da sciogliere in queste ore.

ilmattino.it